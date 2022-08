Una semplice bravata, certamente evitabile, piuttosto che un chiaro atto vandalico diretto a colpire la memoria di Marco Pantani. Nelle notti di Ferragosto, una delle due grandi biglie commemorative della doppietta Giro-Tour del 1998 del Pirata installate in Piazza Andrea Costa a Cesenatico è stata danneggiata al basamento ed è finita a terra. La causa è forse da ricercarsi in un tentativo maldestro da parte di qualcuno di scattarsi un selfie salendoci sopra. Un gesto dunque involontario, da ricondurre alla sbadataggine ma che ha procurato comunque il dispiacere nella città natale dello scalatore romagnolo.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha condannato comunque il gesto: «Nelle immediatezze di quanto è successo” spiega “in tanti hanno pensato a un atto vandalico, tuttavia dai controlli in corso pare si sia trattato più che altro di una bravata. Ciò non toglie che si tratti di un gesto deprecabile, tuttavia dalla dinamica che sta emergendo pare che un gruppo di giovani abbiano iniziato a farsi foto vicino alle biglie e qualcuno nel tentativo di farsi un selfie o una foto ricordo sia salito sopra alla sfera rompendo la parte in plastica retrostante che la sorreggeva». Le due biglie, una con il retro rosa per celebrare la vittoria di Pantani al Giro d’Italia del 1998 e l’altra, quella danneggiata, gialla commemorativa della vittoria al Tour de France nello stesso anno, erano state installate nel 2020 in occasione della tappa della Corsa Rosa con partenza e arrivo proprio nella città natale del Pirata.

