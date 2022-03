Brutte notizie per. Il capitano della Groupama-FDJ ha rimediato una frattura durante l'ultima Parigi-Nizza, che non ha completato , e ora rischia di saltare tutta la stagione delle Classiche per fare il suo ritorno solo dopo il mese di maggio. Dopo gli ultimi accertamenti fatti, Gaudu ha rimediatoal punto osseo dietro la quinta vertebra. Una frattura che lo costringerà a rimanere fermo per almeno tre settimane senza allenamenti.