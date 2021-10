Ciclismo

Ciclismo donne: Chiara Consonni vince il GP du Morbihan, Silvia Zanardi 3a

CICLISMO - Grande Italia al GP du Morbihan, si impone l’azzurra Chiara Consonni in volata davanti a Charlotte Kool e Silvia Zanardi. Fa partire lo sprint un'altra azzurra, Sofia Bertizzolo ma è solo 14a. Consonni in ottima forma, ora testa al mondiale in pista a Roubaix che si correranno dal 20 al 24 novembre.

00:02:19, un' ora fa