La Vini Zabù, tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, ha fatto sapere di aver sospeso Matteo De Bonis, il corridore del sodalizio guidato da Scinto e Citracca che è risultato positivo all’EPO. Il team facente parte della categoria professional, inoltre, ha comunicato che chiederà i danni a De Bonis per aver infangato il buon nome e l’immagine della Vini-Zabù. La positività di De Bonis, infatti, sta portando non pochi problemi alla Vini Zabù. Il team guidato da Angelo Citracca e Luca Scinto rischia una sospensione da parte dell’UCI che le costerebbe la partecipazione al Giro d’Italia. Inoltre, il Nas, ieri, . Il team facente parte della categoria professional, inoltre, ha comunicato che chiederà i danni a De Bonis per aver infangato il buon nome e l’immagine della Vini-Zabù.Il team guidato da Angelo Citracca e Luca Scinto rischia una sospensione da parte dell’UCI che le costerebbe la partecipazione al Giro d’Italia. Inoltre, il Nas, ieri, ha perquisito la sede della squadra e ben venticinque membri del sodalizio

Gli stessi Scinto e Citracca, peraltro, sono al momento indagati dal Nas proprio come De Bonis. Il corridore, dal canto suo, stante quanto riportato sul comunicato sopraccitato, ha chiesto di incontrare i vertici della squadra, che lo hanno convocato nella loro sede, in compagnia del padre. Quella di De Bonis è la seconda positività riscontrata tra le file dei della Vini Zabù nel corso degli ultimi mesi. A ottobre del 2020, infatti, era stato pizzicato dall’antidoping anche Matteo Spreafico, il quale non aveva superato due controlli allo scorso Giro d’Italia.

Da dove passa il Giro d'Italia 2021? Ecco città e regioni

Dwars door Vlaanderen Viviani trasportato in ospedale dopo la caduta UN' ORA FA

Dwars door Vlaanderen Impresa Van baarle: fuga e successo in Belgio 2 ORE FA