Ciclismo

Ciclismo, Dopo 17 anni Nicolas Roche dice basta: "Non mi divertivo più, la nuova generazione va forte"

Ciclismo - Dopo 17 anni di carriera e 12 vittorie da professionista, dice addio Nicolas Roche. Il corridore irlandese ha appeso la bicicletta al chiodo, non sentendo più quelle emozioni che lo tascinavano in ogni parte del mondo. E poi, con questa generazione che va fortissimo... È stato due volte campione nazionale irlandese in linea, due a cronometro e ha vinto due tappe alla Vuelta.

00:04:27, 3 minuti fa