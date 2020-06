Tour de France : Dumoulin found out he won with Chris Froome

Dal nostro partner OAsport.it

Nelle ultime settimana sono circolate voci di un possibile cambio di casacca di Chris Froome a stagione in corso, poiché il keniano vorrebbe evitare di dividere i gradi di capitano al Tour de France con Egan Bernal e Geraint Thomas. Il neerlandese Tom Dumoulin, il quale a metà 2019 ha lasciato la Sunweb per passare alla Jumbo-Visma, però, sulle pagine di Het Laatste Nieuws, avverte il quattro volte vincitore della Grande Boucle su cosa significhi trasferirsi in un altro sodalizio a metà stagione.

Ciò che sta succedendo a Chris mi ha fatto tornare in mente i miei problemi. Cambiare squadra nel bel mezzo di un’annata non è facile, comporta stress e ti porta via energie preziose

Ciclismo UCI, scelta che fa discutere: assegnata la massima onorificenza al dittatore turkmeno Berdimuhamedov DA 3 ORE

Il vincitore del Giro 2017, inoltre, ha parlato anche di come cercheranno di coesistere lui e i compagni Roglic e Kruijswijk al Tour de France: "E’ molto semplice, correremo per chi si dimostrerà il più forte in salita. Se sarà Steven, allora i gradi di capitano spetteranno a lui. Se, invece, sarà Roglic saremo tutti pronti a dargli il nostro apporto. Ma se sarò io, allora farò la mia gara".

Storicamente i team con troppi capitani tendono a faticare nelle grandi corse a tappe, ma mai come quest’anno le alternative, al di fuori di Jumbo Visma e Ineos, scarseggiano. Gli unici che sembrano poter contrastare i tridenti dei due squadroni sono il ritrovato Nairo Quintana di inizio stagione e Tadej Pogacar, il quale, però, è all’esordio assoluto alla Grande Boucle e non è detto che sia già pronto a giocarsi il successo nel grande giro francese. La capacità di riuscire a far coesistere i propri fuoriclasse sarà, verosimilmente, la discriminante che deciderà chi uscirà vincitore tra Jumbo e Ineos al prossimo Tour de France.

Play Icon WATCH Giro Classic: l'arrivo a Milano di Dumoulin, il Giro 2017 è suo grazie alla crono finale 00:00:24

Play Icon

Ciclismo Jaime Restrepo finisce a terra e diventa una furia: getta via la bicicletta e colpisce una transenna DA UN GIORNO

Play Icon