Ciclismo

Ciclismo, EasyToys Bloeizone Fryslân Tour - Rachele Barbieri felicissima per il successo di Drachten: "Ho vinto!"

EasyToys Bloeizone Fryslân Tour - Grande gioia per Rachele Barbieri per la vittoria nella tappa finale di Drachten. Vittoria che combacia col primo successo su strada per la ragazza di Pavullo nel Frignano. Lei che, ricordiamolo, su pista è stata campionessa del mondo nello Scratch, titolo vinto ai Mondiali di pista del 2017.

00:02:28, 9 minuti fa