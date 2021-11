Ciclismo

Ciclismo, Eddy Merckx: "Pogacar corre sempre per vincere, quasi impossibile batterlo"

CICLISMO - Merckx incorona Tadej Pogacar. Tanti complimenti per lo sloveno che, secondo la leggenda belga, dominerà per tante tante stagioni. Perché? Perché è uno che attacca sempre anche se è in una posizione di vantaggio e quando ti ritrovi un così è quasi impossibile da battere. Roglic l'ha perso il Tour del 2020, ma adesso nessuno può davvero sfidare Pogacar.

00:04:55, 16 minuti fa