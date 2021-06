Egan Bernal è risultato positivo al Covid-19. Il fresco vincitore del Giro d’Italia (ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine soltanto domenica pomeriggi a Milano, dunque cinque giorni fa) lo ha scoperto in seguito a un tampone effettuato prima di ritornare nella sua Zipaquira.

La partenza per la terra natale era prevista per domani (sabato 5 giugno), ma naturalmente il colombiano non potrà salire sull’aereo insieme alla fidanzata Maria Fernanda per tornare in Patria, dove sono già previsti grandi festeggiamenti per celebrare il suo trionfo nella Corsa Rosa.

Il 24enne è sintomatico, come fa sapere un comunicato stampa diffuso dalla sua Ineos-Grenadiers, e accusa un lieve stato di malessere, ma il vincitore del Tour de France 2019 non presenta complicazioni e al momento si trova in isolamento nella sua casa di Montecarlo insieme alla compagna.

