Elia Viviani si rimbocca le maniche e vuole apprestarsi a vivere una stagione di nuovo da protagonista. Dopo un 2021 non trascendentale, infatti, il velocista veronese sta per dare il via alla preparazione con la sua nuova squadra, la Ineos Grenadiers, per un ritorno che dovrebbe riportarlo, nelle sue idee, laddove merita, dopo le ultime due annate disputate nella Cofidis.

Il 2020, com’è ben noto, si era chiuso senza particolari squilli per il nostro alfiere, mentre nell’anno in corso è mancato solamente un grande acuto, ovvero un successo di tappa nei Grandi Giri: “La mia mente era piena di dubbi e incertezze – le sue parole riportare da Cyclingnews.com – Penso di avere vissuto la stessa situazione di un attaccante di alto livello nel mondo del calcio che, per un po’ di tempo, non riesce a segnare. Ora sono pronto di nuovo per grandi trionfi. Ora i miei dubbi e le mie insicurezze sono sparite. Le ho cancellate. Sono tornato in un ambiente che conosco e in cui mi sento a mio agio”.

Una sorta di “ritorno in famiglia” per il trentaduenne che, negli ultimi mesi, ha dovuto mettersi alle spalle anche un intervento chirurgico per sistemare una aritmia cardiaca. “Sono sempre stato convinto di tornare un giorno e ora il mio obiettivo è vincere quante più gare possibili, con 4 anni di esperienza in più dall’ultima volta che sono sbarcato alla Ineos Grenadiers. In questo modo potrò anche dare una mano ai giovani per crescere”.

Dopo la medaglia di bronzo nell’omnium dei Giochi Olimpici di Tokyo, Elia Viviani si è convinto di tornare laddove aveva già corso, per gettare solide basi verso Parigi 2024. Per il momento, tuttavia, meglio pensare al presente, ovvero alla stagione 2022 che, per il team Ineos Grenadiers inizierà nei prossimo giorni. Gli atleti, infatti, si alleneranno a Maiorca dal 10 al 17 dicembre.

