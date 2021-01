Viviani ha fissato i primi appuntamenti per un 2021 che dev'essere radicalmente opposto rispetto al 2020, chiuso con 0 vittorie in maglia Cofidis. "Ho parlato con la squadra e abbiamo deciso che vado comunque all’Uae Tour che comincia il 21 febbraio. Logicamente non sarò al meglio, non ci arriverò come avrei voluto, ma quei chilometri mi saranno utili per arrivare al top alla Tirreno-Adriatico che a questo punto diventa l’obiettivo numero 1 della prima parte di stagione. Non c’è tempo da perdere"