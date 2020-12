Il 2020 è stato un anno molto difficile per il mondo dello sport, e non solo, a causa dell’emergenza Covid-19. Sono stati centinaia gli eventi cancellati per i rischi connessi alla pandemia. Purtroppo, seppur con effetti minori, la situazione potrebbe riproporsi anche nella prossima stagione. Mauricio Vargas, presidente della Federazione colombiana di ciclismo, ha annunciato a Caracol Radio che non si disputerà il Giro di Colombia in programma dal 9 al 14 febbraio. Inizialmente l’ipotesi più accreditata era quella di spostare la gara a ottobre ma, considerata la vicinanza con l'edizione 2022, gli organizzatori hanno optato per la cancellazione.