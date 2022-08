Il figlio di Gilberto Simoni ha vinto la sua prima corsa ciclistica a livello agonistico. Enrico, tesserato per la Us Montecorona, si è infatti imposto per distacco alla Udine-Subit, prova riservata agli allievi Under 18. Il 16enne trentino, figlio del due volte vincitore del Giro d’Italia (2001 e 2003), ha saputo mettere la propria firma in maniera autorevole su questa classica friulana del calendario giovanile.

Ad

Il ribattezzato Gibo, ritiratosi nel 2009 dopo essere salito sul podio della Corsa Rosa per ben sette volte complessive, ha scritto sui propri profili social: “La prima Vittoria non si scorda mai! La mia a 16 anni premiato da un Grande prof come Giovanni Battaglin. E oggi la prima di Enrico, 16 anni pure lui, premiato da 2 grandi prof come Mario Breccia e Roberto Bortolotto il primo vincitore di questo arrivo a Subit“.

Tour de France femminile Dal bronzo mondiale al 5° posto: la Persico potrà vincere il Tour? 20 ORE FA

Ciclismo Miguel Angel Lopez torna in squadra, cadute le accuse di traffico di droga IERI A 09:58