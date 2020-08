Dal nostro partner OAsport.it

Dino Salvoldi, CT della Nazionale Italiana di ciclismo femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2020 che si disputeranno a Plouay (Francia) dal 24 al 28 agosto. Le azzurre andranno a caccia del titolo, pronte a battagliare come sempre con l’Olanda. Su un percorso adatto alle scattiste, ma dove si potrebbe decidere tutto anche in una volata, i riflettori saranno puntati soprattutto su Marta Bastianelli, Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini e Tatiana Guderzo, mentre Vittoria Bussi proverà a essere protagonista nella prova a cronometro. Non c’è Letizia Paternoster. Di seguito le convocate dell’Italia per gli Europei 2020 di ciclismo.

ELITE:

Marta Bastianelli

Elena Cecchini

Maria Giulia Confalonieri

Tatiana Guderzo

Elisa Longo Borghini

Soraya Paladin

Katia Ragusa

Vittoria Bussi (solo per la cronometro)

Arianna Fidanza (riserva)

UNDER 23:

Elisa Balsamo

Letizia Borghesi

Chiara Consonni

Vittoria Guazzini

Elena Pirrone (anche per la cronometro)

Laura Tomasi

Silvia Zanardi

JUNIORES:

Francesca Barale

Carlotta Cipressi (anche per la cronometro)

Noemi Eremita

Eleonora Gasparrini

Alessia Patuelli

Greta Tebaldi

Matilde Bertolini (solo per la cronometro)

Alice Palazzi (riserva)

Lara Crestanello

