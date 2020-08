Dal nostro partner OAsport.it

Sarà Jacopo Guarnieri a sostituire Sonny Colbrelli nella formazione dell’Italia per gli Europei 2020 di ciclismo (la prova in linea maschile è prevista per mercoledì 26 agosto). Il 33enne della Groupama non sarà impegnato al Tour de France che scatterà il 29 agosto da Nizza e quindi avrà il via libera dalla sua formazione per vestire la maglia azzurra, cosa che invece la Bahrain-McLaren ha vietato a Sonny Colbrelli per evitare di uscire dalla bolla sanitaria che si è creata all’interno del gruppo. L’Italia punterà in particolar modo su Giacomo Nizzolo, Diego Ulissi e Matteo Trentin: il percorso di Plouay è adatto agli scattisti, ma la gara potrebbe anche risolversi in una volata ristretta.

