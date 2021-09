Vittoria Guazzini domina la cronometro U23 femminile degli Europei di ciclismo su strada. L’azzurra ha interpretato come meglio non si potrebbe i 22,4 chilometri della prova contro il tempo andando a conquistare il titolo continentale. La 20enne nativa di Pontedera è partita forte passando al primo rilevamento intermedio in testa col tempo di 14’16”.

Alle spalle dell’italiana si piazza la tedesca Hannah Ludwig con 14” di distacco. Quarta Elena Pirrone che passa al primo rilevamento in 14’35” a 18” dalla compagna di nazionale. Nella seconda parte della gara, però, Guazzini è inarrestabile.

Il suo vantaggio sulle avversarie si dilata sempre di più. Al traguardo l’azzurra chiude in 29’02” un tempo che risulterà inavvicinabile per tutte le altre. Una prestazione sontuosa quella della 20enne nativa di Pontedera che vince così la cronometro degli Europei riservata alle Under23.

Al secondo posto si conferma la tedesca Ludwig che al traguardo accusa un ritardo di ben 38”. A chiudere la festa azzurra il terzo posto di Pirrone, autrice di una seconda parte di gara da urlo, che ha chiuso la sua prova a 45” dalla connazionale.

