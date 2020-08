Dal nostro partner OAsport.it

Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei 2020 di ciclismo su strada. La gloria va a Elisa Balsamo, che vince in volata la prova in linea femminile della categoria Under 23 e regala così una grandissima gioia alla Nazionale di Dino Savoldi. A completare il podio l’olandese Lonneke Uneken e la norvegese Emma Jorgensen.

Ciclismo L’UCI annuncia una riforma sulla sicurezza dopo gli ultimi incidenti in corsa DA 3 ORE

I chilometri percorsi dalle atlete, partite alle ore 9.00 di stamattina, sono stati 81.9, sempre all’interno di un circuito lungo 13.65 km. Grande prestazione per la Nazionale azzurra che si è spesso fatta vedere in testa al gruppo, giunto poi compatto alla volata finale: qui ha fatto la differenza il talento della ventiduenne piemontese di Valcar Travel & Service, bravissima ad anticipare sul traguardo le avversarie. Argento per l’olandese Lonneke Uneken e bronzo per la norvegese Emma Jorgensen.

Play Icon WATCH Altro giro, altra medaglia per l'Italia: la coppia Paternoster-Balsamo è bronzo nella Madison 00:00:54

Tour de France Nibali, Viviani, Sagan, Bernal, Alaphilippe: chi va al Tour de France 2020? La startlist provvisoria DA 16 ORE