Il norvegese Jonas Iversby Hvideberg è il nuovo Campione d’Europa U23 . In quel di Plouay, il corridore classe 1999, che milita nella Uno-X Pro Cycling Team, ha colto il successo attaccando da lontano e riuscendo a resistere, insieme ad altri due atleti, al ritorno del gruppo. Sul podio con lui sono arrivati il danese Anthon Charming e il ceco Vojtech Repa. Il migliore degli azzurri è stato Michele Gazzoli, il quale ha colto il decimo posto.

La gara è stata molto più movimentata rispetto a quella dei professionisti. C’è stato un corposo tentativo di diciotto atleti, tra cui anche l’azzurro Marco Frigo, che ha animato le fasi finali della gara. Pian piano, però, tutti gli attaccanti hanno dovuto alzare bandiera bianca. Solo Hvideberg, Charming e Repa sono riusciti a resistere al ritorno del gruppo e a giocarsi il successo nello sprint che ha incoronato il norvegese. Per Jonas Iversby Hvideberg, che aveva sfiorato il successo campionato norvegese elite, battuto di un soffio da Sven Erik Bystrøm della UAE, si tratta del primo trionfo da luglio 2019. Per quanto concerne l’Italia, gli azzurri fanno registrare una prestazione senza infamia e senza lode. C’è poco da recriminare, ad ogni modo, dato che la nazionale italiana U23, quest’anno, non era una delle principali favorite della gara.