Fabio Jakobsen è da poco tornato in sella, dopo la bruttissima caduta di cui è stato vittima al Giro di Polonia, e a quanto pare i suoi compagni di squadra sono rimasti impressionati delle sue prime pedalate post infortunio. Remco Evenepoel, l’enfant prodige della Deceuninck-Quick Step, in un’intervista rilasciata a Het Laaste Nieuws, ha parlato con stupore di quanto fatto intravvedere dal neerlandese durante il training camp . Queste le sue parole: “ Mi è piaciuto molto tornare a pedalare insieme a Jakobsen. Mi ha sorpreso il piglio con cui ha ripreso in mano la bici. Non ho alcun dubbio a riguardo: tornerà a essere il miglior velocista al mondo “.

Remco, nella stessa intervista, peraltro, ha parlato anche dei suoi programmi per il 2021: “Punto a rientrare con calma dopo l’infortunio subito allo scorso Giro di Lombardia. In allenamento non sto forzando troppo, il mio corpo non è ancora pronto ad assorbire carichi di lavoro particolarmente importanti. Nel 2021, intanto, voglio prendere parte a uno tra Giro d’Italia e Vuelta. Per quanto concerne il Tour de France, invece, preferisco aspettare ancora un anno prima di parteciparvi“.