Fabio Aru ha parlato all’ANSA dopo Cagliari: il sardo ha parlato delle motivazioni alla base della scelta maturata ed ha anche tracciato a grandi linee il prossimo futuro, sempre nel mondo della bicicletta. ha parlato all’ANSA dopo il ritiro dal ciclismo agonistico a margine di un evento tenutosi a: il sardo ha parlato delleed ha anche, sempre nel mondo della bicicletta.

Voglio un futuro che mi consenta di stare di più a casa, non potevo stare fuori 200-230 giorni. Ora valuterò delle proposte, che accetterò non prima del 2022, ma sarà un lavoro che mi deve tenere lontano da casa al massimo 30 giorni.

"Ajo, Ajo, Ajo!": Magrini rende omaggio a Fabio Aru

Ciclismo Aru: "Persone marce mi hanno fatto male, ma tutto torna" 09/09/2021 A 12:15

"Nel mio futuro vedo il matrimonio e un fratellino o una sorellina per Ginevra"

Nel futuro vedo il matrimonio e l’allargamento della famiglia, per dare a nostra figlia una sorellina o un fratellino. Mi piace fare sport, ieri ero in giro con gli amici di Villacidro, con orari diversi rispetto a quando mi allenavo per le competizioni. Il principale cambiamento rispetto al passato? Ora mi muovo in orari prima impensabili, alle 14 o alle 18. Ogni giorno faccio qualcosa. Ad un certo punto sono diventato un’azienda: tanti impegni anche fuori dagli allenamenti e dalle gare. Nel corso degli anni ho avuto bisogno di collaboratori pagati da me. Qualcuno mi ha deluso, sono rimasto ferito“.

La Vuelta omaggia Fabio Aru: "Gracias Campeon"

Ciclismo Cassani: “Non rispondo alle critiche, Pantani? Non l’abbiamo capito” 4 ORE FA