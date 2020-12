Dopo la riflessione, l’annuncio: Fabio Aru ha firmato un nuovo contratto con il Team Qhubeka ASSOS . Dopo l’amaro ritiro nella nona tappa del Tour de France 2020 , il corridore sardo ha pensato piuttosto attentamente al proprio futuro e quello che un po’ tutti gli addetti ai lavori si aspettavano si è avverato. Una scelta importante per ritrovare la via smarrita a causa di tanti problemi fisici e anche di quella fiducia che, dopo tante batoste, è venuta a mancare. Il progetto con la UAE Emirates non ha dato i frutti sperati e quindi ci si rimette in gioco per rilanciarsi in vista di quel che sarà:

Grandi motivazioni, quindi, e una scelta ponderata, sulla base anche del modo di lavorare del team: “Alcuni miei nuovi compagni mi hanno detto del potere e dell’impatto che ha avuto su di loro, quando hanno partecipato a cerimonie per la distribuzione di biciclette. Questo mi ha portato a capire l’importanza che la bicicletta ha avuto nella mia vita e il potere che può avere per gli altri. Non vedo l’ora di avere questa opportunità anche in futuro. Negli ultimi anni non ho ottenuto i risultati che speravo e in questa nuova avventura troverò sicuramente gli stimoli giusti per tornare ad essere competitivo, poiché so di essere capace di arrivare a nuovi successi. Il Team Qhubeka Assos è perfetto per raggiungere questi obiettivi e sono molto grato per l’opportunità che mi hanno dato“.