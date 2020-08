Dal nostro partner OAsport.it

Fabio Aru non parteciperà ai Campionati Italiani 2020. L’alfiere della UAE Emirates non sarà al via della prova in linea, che domenica 23 agosto assegnerà la maglia tricolore a Cittadella. Il sardo, capace di conquistare il titolo nel 2017, ha deciso insieme alla sua squadra di rinunciare a questo appuntamento in modo da arrivare nelle migliori condizioni possibili al Tour de France 2020, che scatterà sabato 29 agosto da Nizza. Fabio Aru salterà dunque uno degli eventi clou di questa ripartenza post-lockdown, anche perché ha ritenuto che le ultime gare disputate sono state impegnative. Il 30enne resterà al Sestriere per finalizzare la preparazione in vista della Grande Boucle, dove spera di poter essere protagonista.

