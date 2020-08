Proseguono i progressi del ciclista dopo il grave incidente nella prima tappa del Giro di Polonia. "Fabio è soddisfatto e sogna di tornare in bicicletta", fanno sapere dall'ospedale.

Fabio Jakobsen oggi torna in Olanda. Una notizia positiva sulle condizioni di salute, come fanno sapere dall'ospedale Santa Baraba di Sosnowiec: "La prima fase del trattamento ha avuto successo, le prossime si terranno nei Paesi Bassi. Fabio è soddisfatto e sogna di tornare in bicicletta. Questa è la cosa più importante per lui. Il paziente è in buone condizioni, cosciente. Comunichiamo per iscritto perché respira attraverso una cannula tracheotomica".

Le condizioni di Jakobsen: il punto della situazione

Un momento tanto atteso dalla famiglia, che ha chiesto di poter trasferire Jakobsen in Olanda. Il sogno, dunque, è quello di rivedere il 23enne in bicicletta: "Le ferite sembrano molto buone, il che fa ben sperare per il futuro. Il ritorno allo sport è possibile", ha aggiunto il primario dell'ospedale Robert Urbańczyk.

Dylan Groenewegen - Fabio Jakobsen | Polen-Rundfahrt Credit Foto Getty Images

Parole a cui si aggiungono anche quelle di Dudek-Dyczkowska, capo dell'unità di terapia intensiva: "La cosa più difficile da trattare era, prima di tutto, affrontare la possibilità di infezione. Era una massiccia lesione cranio-facciale, c'erano ferite aperte che non erano pulite. Tutto è andato bene, il paziente non è febbricitante. Il trasporto aereo non è pericoloso per lui. Il ciclista sta ancora aspettando la riabilitazione e la ricostruzione dello scheletro facciale. È un uomo molto giovane, forte, determinato. Non necessita di ricovero in terapia intensiva. Quanto starà ancora in ospedale? È solo questione di poche settimane. L'intervento? Non so come andrà e cosa sarà necessario. Anche se non credo che l'aspetto della faccia sia molto importante per il signor Jacobsen. Ha detto che la sua condizione fisica è più importante per lui".

