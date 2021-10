Fabio Sabatini ha annunciato il proprio ritiro dal ciclismo professionistico. Il toscano appenderà la bicicletta al chiodo tra sette giorni con il Giro del Veneto, concludendo una carriera davvero eccellente. Il 36enne non ha mai vinto una gara tra i pro’, ma è stato encomiabile lavoratore nei grandi treni che hanno lanciato le volate, tra gli altri, di Alessandro Petacchi, Peter Sagan ed Elia Viviani. Un vero uomo squadra, apprezzatissimo dei compagni, che saluta dopo 16 stagioni tra i grandi. Nato il 18 febbraio 1985 a Pescia, ha indossato le casacche di Milram, Liquigas (poi Cannondale), Quick Step e infine Cofidis (nelle ultime due stagioni). Fabio Sabatini ha partecipato a ben 21 Grandi Giri (11 Giri d’Italia, 6 Tour de France, 4 Vuelta di Spagna) e a 22 Classiche Monumento, ottenendo come miglior risultato un secondo posto in una tappa della Corsa Rosa 2010 e la seconda piazza in una frazione della Vuelta 2009. A oggi la sua ultima gara disputata è la Coppa Bernocchi di due giorni fa, non portata a termine.

