Una condotta semplicemente devastante quella di Ganna , campione del mondo in carica di questa specialità: 54.556 km/h la media per percorrere i 15,7 chilometri in 17’16”. E ora l’appetito vien mangiando e sul futuro di questo atleta le ipotesi sono molte. Ora però Filippo è costretto a pensare ad altro: la positività al Covid-19 ha frenato il suo incedere, dovendo rinunciare agli Europei di ciclismo su pista che però hanno sorriso all’Italia, con tante medaglie e riscontri significativi. “ Sono ancora bloccato a causa della positività a questo virus, ma sto bene “, ha raccontato al Messaggero Veneto.

E’ stata una stagione clamorosa: Mondiale a crono, debutto al Giro, maglia rosa indossata, quattro tappe vinte nella Corsa Rosa. Nel 2021 se ci fosse lo Zoncolan sarà molto dura e magari la piazzeranno nell’ultima settimana. Ma lì non ha vinto nel 2014 un cronoman come Rogers? Comunque ci sarò per arrivare in condizione alle Olimpiadi“, ha aggiunto. Il target a Cinque Cerchi, dunque, è in cima alla lista delle priorità e il corridore nostrano ha tutto per fare grandi cose coi suoi compagni della pista.