Filippo Ganna e Ineos saranno insieme saranno insieme per i prossimi cinque anni, fino al 2027 . Il cronoman azzurro potrà continuare a lavorare per una delle squadre più attrezzate del mondo, forte dei grandi risultati raccolti nelle ultime stagioni: cinque successi a crono nel Giro d'Italia, due titoli iridati e il lavoro come gregario per i suoi capitani nel gruppo.

Reduce da un 2021 stellare, segnato dai due ori conquistati a Tokyo (inseguimento a squadre) e ai Mondiali, Ganna si presenta nuovamente da protagonista alla prossima rassegna iridata, in programma dal 18 al 25 settembre in Australia. L'azzurro punta al suo terzo successo iridato , come dichiarato anche alla Gazzetta dello Sport nella sua prima intervista post-prolungamento con la Ineos. Eccone i passaggi principali.

I grandi obiettivi con la Nazionale e con la Ineos

"Il 14 agosto dovrei correre l'Europeo su strada a Monaco. Poi sarò al Mondiale. Dovrei partecipare sia alla prova a cronometro che a quella su strada. Con la Ineos, invece, vorrei vincere la Parigi-Roubaix del 2021".

4 agosto 2021, l'oro olimpico di un anno fa

"Vincere l'oro olimpico è stata una bella emozione che resterà per sempre nel mio cuore e tatuata sulla mia pelle. Ma non si può vivere di ricordi. L'asticella va puntata sempre più in alto".

Giro d'Italia e Tour de France a confronto

"Il Giro d'Italia ha un dislivello molto duro, ma sono i corridori a fare la corsa. L'esperienza al Tour de France mi ha lasciato cicatrici e fatica, ma l'ultimo giorno a Parigi è stato bello. Mi girano le scatole per la cronometro della prima tappa, perché è stato l'unico giorno di pioggia su tre settimane di gara. Ma comunque c'è stata per tutti".

Oltre al ciclismo

"Hobby e vizi? Lego e Nutella. Ora ho una macchina da costruire, ma i miei set preferiti sono quelli di Star Wars. Mentre alla mattina un bel cucchiaio di Nutella non fa mai male...".

