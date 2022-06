Filippo Zana conquista il Tricolore. Ad Alberobello il classe 1999 della Bardiani-CSF-Faizanè vince la volata ristretta contro Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Andrea Piccolo e si laurea nuovo campione d’Italia di ciclismo su strada. Un successo spettacolare, che conferma la crescita di un corridore sempre più interessante.

“Non ci credo ancora. Ho dato tutto e sono riuscito a vincere il titolo italiano – ha dichiarato Zana in lacrime ai microfoni di Rai 2 subito dopo l’arrivo -. Non lo so, non ci credo. Sono contentissimo, ringrazio tutta la squadra”. Il corridore della Bardiani, dopo questa vittoria e la positiva prima parte di stagione disputata, potrebbe ricevere anche delle proposte interessanti per la prossima stagione da parte di altri team, con la Bike-Exchange che sembra essere davvero molto interessata alle sue prestazioni.

Il nativo di Thiene ha poi continuato affermando: “Noi eravamo la squadra più numerosa e quindi dovevamo provare qualcosa. Siamo riusciti ad andare subito in fuga, poi io sono riuscito a entrare nell'azione giusta quando siamo entrati nel circuito. È stato tutto perfetto oggi". Per Zana, ora, il difficile compito di ripetere l'impresa degli ultimi due campioni nazionali, Giacomo Nizzolo (2020) e Sonny Colbrelli (2021), che subito dopo aver conquistato il Tricolore si sono entrambi poi laureati anche campioni europei.

