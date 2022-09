Sabato 8 ottobre, alle ore 20.00, a Grenchen (Svizzera), Filippo Ganna tenterà il nuovo record dell'ora. La data è stata ufficializzata dal team Ineos-Grenadiers, suscitando polemiche per la concomitanza con il Giro di Lombardia e per il periodo non particolarmente brillante dell'azzurro, , alle ore 20.00, a Grenchen (Svizzera),. La data è stata ufficializzata dal team Ineos-Grenadiers, suscitando polemiche per la concomitanza con il Giro di Lombardia e per il periodo non particolarmente brillante dell'azzurro, reduce dal settimo posto nella crono ai Mondiali di Wollongong

Ganna dovrà cercare di battere i 55,548 km percorsi lo scorso 19 agosto da Dan Bigham (pistard britannico ma anche ingegnere dello stesso team Ineos) per tornare a scrivere sull'albo d'oro un nome italiano che manca ormai dal lontano 1984, quando Francesco Moser completò 51,151 km a Città del Messico.

Ad

Lo stesso Moser, oggi 71enne, ne ha parlato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. La sorpresa per il giorno fissato è grande: sia per il momento di forma relativamente scarsa, sia per la sovrapposizione in calendario con altre gare (Lombardia in primis).

Mondiali Ganna e il settimo posto: "A quanto pare è il flop dell'anno" 18/09/2022 ALLE 13:35

Filippo Ganna in azione durante i Mondiali di Wollongong 2022 Credit Foto Getty Images

"Ma vanno avanti con il programma stabilito? Non mi sembra che Ganna vada molto forte, è andato male nella crono al Mondiale e mi sembra strano che provi il record dopo quella crono lì. Non so perché hanno deciso quella giornata, mi sembra una scelta affrettata".

"Io avrei tentato il record dopo i Mondiali su pista di Parigi. Si allenava con una sforzo simile ed era più giusto tecnicamente, aveva tutta la velocità nelle gambe. Per me è arrivato un po' scarico al Mondiale in Australia, ha fatto settimo, è andato male. Per fare il record bisogna spingere i rapportoni, e per avere la potenza bisogna avere la condizione. Poteva aspettare anche perché avrebbe avuto più attenzione dopo i Mondiali su pista. Non c'è più niente da vedere e avrebbe avuto tutta l'attenzione del mondo".

Ganna si spegne letteralmente: rivivi il finale della sua crono

Mondiali Ganna, Sobrero, Affini: azzurri a caccia di riscatto dopo una crono da dimenticare 18 ORE FA