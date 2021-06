Tour de Suisse 2021 di ciclismo, che partirà domenica 6 giugno, perde uno dei suoi Tom Pidcock deve alzare bandiera bianca dopo essere stato operato ieri mattina a Girona, in Spagna, per la riduzione di una frattura alla clavicola rimediata in allenamento. Il, che partirà, perde uno dei suoi attesi protagonisti dopo essere statoieri mattina a Girona, in Spagna, per larimediata in allenamento.

Una caduta che costa cara al britannico, che deve saltare la breve corsa a tappe elvetica e deve ora riprogrammare il resto della stagione, almeno per quanto riguarda la parte su strada. A tuttobiciweb.it ha commentato l’accaduto l’allenatore della Ineos Grenadiers, Kurt Bogaerts.

Queste le sue parole: “Tom Pidcock stava lavorando bene, non si è perso d’animo, sta già guardando avanti ed è pienamente concentrato sulla sua riabilitazione. Anche se questo significa che non potrà correre il Tour de Suisse come previsto, tornerà ad allenarsi il prima possibile e si preparerà per il resto della stagione“.

