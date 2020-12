"Il Giro d'Italia 2020? L'obiettivo era vestire per qualche giorno la maglia rosa ed essere di sostegno a Thomas: sembrava tutto perfetto, poi tutto è andato a monte per l'infortunio a Geraint. Con tanta forza di volontà abbiamo cominciato a pedalare alla garibaldina, andando in fuga e vincendo qualche tappa. Alla fine Tao Gheogegan Hart è riuscito a concludere benissimo tutto questo lavoro della Ineos". Così Filippo Ganna, intervistato da Radio Sportiva, ha fatto il punto sulla stagione ciclistica.

Ciclismo Sagan: “Tifosi, grazie! E scusate se non ho fatto foto" 8 ORE FA

Grandi Giri

Campione del mondo a cronometro, Ganna per ora non vuole dedicarsi alle corse di più settimane, almeno come obiettivo primario.

"Se riuscirò a vincere un Grande Giro? Al momento non ci penso. Non sono come Wiggins, che era arrivato a pesare 75 chili; già quest'anno sono arrivato al Giro molto tirato. Voglio continuare su questa strada. Il futuro? Ci sarà ancora Ineos nella mia vita, lavoreremo insieme quest'anno e in quelli a venire. Froome ha fatto la storia del ciclismo, è un testone e, quando vuole qualcosa, la ottiene: mi auguro possa vincere ancora un grande Giro"

“Best of Giro 360”: Goganga, Ganna, INEOS e risotti rosa

Tokyo

"Il piano è partecipare al Giro per arrivare pronto a Tokyo; però, chi lo sa. Un obiettivo per il 2021 sarebbe arrivare in maglia rosa al Giro sulle strade di casa, ma l'obiettivo fondamentale sarà l'Olimpiade a cronometro e la prova del quartetto. La gara in linea su strada a Tokyo? Ho sempre portato in alto la maglia azzurra con testa e cuore e, se il ct Cassani dice che posso farlo, lo seguo. Record dell'ora? Nel 2021 c'è tantissima carne al fuoco, finiti gli appuntamenti importanti arriverà anche quello"

La pista, Imola, il Giro: il 2020 da record di Ganna

Ciclismo Cassani: “Emergenza giovani. Ganna? A Tokyo farà tre gare” IERI A 13:48