Filippo Ganna è stato assoluto protagonista nell’ultimo mese. A fine settembre si è laureato Campione del Mondo a cronometro in quel di Imola, poi ha partecipato al Giro d’Italia dove ha vinto ben quattro tappe. Il piemontese si è esaltato nelle tre prove contro il tempo durante la Corsa Rosa, ha trionfato in una frazione in linea con tanto di dura salita conclusiva a Camigliatello Silano, ha lavorato tantissimo per il compagno di squadra Tao Geoghegan Hart trascinandolo verso la conquista della maglia rosa. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha offerto una prova di forza davvero straordinaria e lascia ben sperare per il futuro, anche in vista delle Olimpiadi in programma la prossima estate.

C’è addirittura la possibilità di vedere il 24enne impegnato su un triplo fronte: il 24 luglio nella prova in linea su strada, il 25 luglio a cronometro, tra il 2 e il 4 agosto nell’inseguimento a squadre su pista. A parlarne è stato il CT Davide Cassani in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ci ragioneremo perché la possibilità c’è. Ne parleremo con Filippo, Ineos e il responsabile Marco Villa. Nonostante fosse al debutto in un Grande Giro, lo ha concluso molto bene. Nell’ultima settimana era pimpante e non ha perso nulla della sua forza a cronometro. In più, ha dimostrato di non essere solo un cronoman. Quest’anno ha compiuto un salto di categoria. Il progetto del quartetto coinvolge anche altri ragazzi, va avanti da anni ed è prioritario. Ma Filippo è l’esempio perfetto di come i lavori per la pista e per la strada possano coesistere“.

E attenzione perché tra un paio di settimane (11-15 novembre) si disputeranno gli Europei di ciclismo su pista a Plovdiv (Bulgaria): bisogna capire se Filippo Ganna sarà della partita, ma il Campione del Mondo dell’inseguimento individuale non vorrà farsi sfuggire questa occasione e magari provare a migliore il suo record del mondo di 4:01.934. Domani sarà a Montichiari per allenarsi insieme ai compagni di squadra in vista della rassegna continentale, il quartetto dell’inseguimento a squadre sogna sempre in grande.

