Un tempo devastante e una medaglia d’oro meritatissima. In quel dei, ad Orano in Algeria,La classe 2000 di Pontedera, fortissima in pista ma altrettanto efficacie in strada, ha chiuso con un tempo di 24 minuti e 24 secondi, rifilando quasi un minuto alla slovena Eugenia Bujak (+49”) e un minuto e mezzo al bronzo di Cedrine Kerbaol (Francia)., che al traguardo ha pagato 1’51” da Guazzini. Proprio a pochissime ore dalla partenza del Giro Donne , l’italiana del team FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope lancia un messaggio molto incoraggiante per il presente e il futuro.