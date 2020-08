Foto davvero impressionante quella postata sui profili social del corridore belga dopo la grandinata subita durante la seconda tappa del Giro del Delfinato.

Seconda tappa molto complicata al Giro del Delfinato, gara che stiamo trasmettendo tutti i pomeriggi su Eurosport 2 e www.eurosportplayer.com: un violento nubifragio si è abbattuto sui corridori che partiti da Vienne stavano scalando il Col de Porte.

Il più colpito è stato senza dubbio Tim Declercq: il corridore belga ha condiviso sui suoi social uno scatto davvero impressionante delle sue spalle e della schiena segnata dai "proiettili" caduti dal cielo.

"Come se il Delfinato non fosse già abbastanza doloroso per le gambe...". Ha subito tranquillizzato tutti: "La schiena sta guarendo bene".

