Non vi sono dubbi che l’investimento del corridore tedesco Maximilian Schachmann nelle battute finali del Giro di Lombardia di sabato scorso sia stato tra gli episodi di cui più si è discusso negli ultimi giorni.

Ebbene, giungono delle novità in merito all’accaduto. Stando a quanto riferisce il quotidiano La Provincia, la donna che al volante della propria auto ha investito Schachmann non ha ricevuto alcuna sanzione per il momento. Secondo le ricostruzioni, l’automobilista sarebbe uscita da un box che si apre direttamente su via Bellinzona senza rendersi conto che fosse in corso la competizione. Alcuni spettatori, notato ciò, avrebbero iniziato a urlare per avvertirla che non poteva transitare. Per questa ragione, la signora avrebbe svoltato a sinistra in via Rosales per liberare la carreggiata, tagliando però la strada al ciclista della BORA-hansgrohe e causandogli la frattura della clavicola. Nonostante ciò Schachmann è giunto settimo.

