Vallonia. Dopo il Fabio Jakobsen che conclude il suo "Giro” con ben due successi, a quasi un anno dal terribile incidente al Polonia. Aveva già alzato le braccia al cielo a Zolder, Deceuninck Quick Step. È anche il giorno di Quinn Simmons, con il corridore statunitense che non rischia nulla e conquista così la classifica generale del Giro di Vallonia grazie ai 4'' di vantaggio maturati su Dewulf A Tokyo c'era la prova olimpica su strada, stravinta da Richard Carapaz , ma c'era anche un po' di ciclismo in. Dopo il bis di Groenewegen , è arrivato anche quello diche conclude il suo "Giro” con ben due successi, a quasi un anno dal terribile incidente al Polonia. Aveva già alzato le braccia al cielo a nella seconda frazione , qui la sua seconda vittoria personale: un avvicinamento perfetto in vista della Vuelta, dove sarà il velocista di riferimento per la. È anche il giorno di, con il corridore statunitense che non rischia nulla e conquista così la classifica generale del Giro di Vallonia grazie ai 4'' di vantaggio maturati su Dewulf nella tappa di Érezée , vinta dallo stesso corridore della Trek Segafredo.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Fabio Jakobsen 4h32'31'' 2. Rüdiger Selig st 3. Milan Menten st 4. Luca Mozzato st 5. Amaury Capiot st 6. Jake Stewart st 7. Alexander Kristoff st 8. Rasmus Tiller st 9. Nick van der Lijke st 10. Stefano Oldani st 19. Giacomo Nizzolo st

Cronaca

Parte subito una fuga composta da Leysen (Alpecin Fenix), Vanhoof (Vlaanderen-Baloise), Hansen (Riwal), Beppu (Education Nippo) e Quinn (Hagens Berman Axeon). I 5 al comando arrivano a guadagnare anche più di 7 minuti sul gruppo guidato dalla Trek Segafredo di Simmons ma, una volta entrati nel circuito finale di Quaregnon, il margine dei battistrada scende velocemente. Ecco che, a 20 dalla fine, evadono dal gruppo anche Vervaeke (Alpecin Fenix), Claeys (Qhubeka NextHash), Rex (Bingoal Pauwels) e Terpstra (TotalEnergies), ma vengono tutti stoppati ai -13.

C'è ancora qualche sortita offensiva: parte il nostro Matteo Fabbro, ma anche Cerny, Rui Oliveira e Roosen, ma la Deceuninck Quick Step prende in mano la corsa spegnendo ogni velleità. Si arriva dunque in volata e c'è il bis di Fabio Jakobsen che vince abbastanza nettamente su Selig e Menten, i velocisti di Bora Hansgrohe e Bingoal Pauwels. Ennesimo piazzamento poi per Luca Mozzato che arriva 4°, solo 19° Giacomo Nizzolo. Ancora più indietro Groenewegen che arriva staccato. Quinn Simmons trionfa, invece, conquistando la classifica generale.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Quinn Simmons 20h31'13'' 2. Stan Dewulf +4'' 3. Alexis Renard +20'' 4. Fernando Barceló +24'' 5. Pascal Eenkhoorn +24''

