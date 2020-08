Dal nostro partner OAsport.it

Era nell’aria, ora è diventato realtà. La AG2R Citroën piazza l’atteso colpo di mercato: la formazione savoiarda ufficializza infatti l’arrivo del campione olimpico in carica, Greg Van Avermaet, accompagnato dal fidato Michael Schär. Sia il vincitore della Parigi-Roubaix 2017 che il gregario svizzero hanno siglato un contratto triennale, segnale di come questo potrebbe essere l’ultimo della carriera. Van Avermaet è un classe 1985, Schär un classe 1986.

Inutile dire che, con Naesen, questa coppia fiamminga si preannuncia incandescente nelle classiche delle pietre. "Sono felice e molto motivato nell’iniziare una nuova avventura – ha detto Van Avermaet – Ho trascorso dieci bellissimi anni nelle formazioni di Jim Ochowicz e ora mi sto imbarcando in una nuova sfida. Sono contento che Vincent Lavenu abbia dimostrato tanta fiducia in me e intendo dare il massimo per ottenere grandi risultati. La prospettiva di lavorare con Oliver Naesen, con l’obiettivo di vincere le Classiche, è particolarmente entusiasmante. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: vincere gare come il Giro delle Fiandre o la Parigi-Roubaix, tappe del Tour de France o indossare la maglia gialla il più a lungo possibile".

Non è l’unica mossa di mercato della giornata. Romain Bardet lascia infatti la stessa AG2R e nelle prossime due stagioni difenderà i colori del Team Sunweb. "Sono molto felice di aver firmato per il Team Sunweb. Valutando le possibili opzioni di un cambio di squadra, era molto importante per me trovare un team che continuasse a progredire, applicando le ultime tecnologie in tutti i campo. Volevo anche una squadra con una visione chiara dello sport e che fosse membro dell’MPCC. Al Team Sunweb ho l’opportunità di iniziare senza aspettative specifiche o una gara precisa da conquistare. Ci concentreremo prima sulle basi, lavorando sodo e con dedizione per migliorare in tutte le diverse aree come atleta, dopodiché guarderemo ai programmi e agli obiettivi", spiega Bardet.

Il corridore francese è salito due volte sul podio del Tour de France (che ai transalpini manca da Hinault ’85), nel 2016 e nel 2017, e ha chiuso al secondo posto anche il Mondiale di Innsbruck 2018.

