Al termine della stagione Dylan Groenewegen ha conosciuto l'entità della sua squalifica , dopo il gesto nella volata del Giro di Polonia che poteva costare carissimo al connazionale Fabio Jakobsen . Il corridore della Jumbo Visma, proprio durante le festività, ha ribadito le sue scuse al velocista della Deceuninck Quick Step ma, al momento, Jakobsen non si è detto pronto a incontrare Groenewegen per un faccia a faccia. Groenewegen tornerà a maggio dopo la squalifica, quando rientrerà invece Jakobsen?

Ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non era permesso in corsa, ma non volevo far del male a Fabio o ad altri corridori. Ho pensato solo a Fabio e alla sua famiglia e spero che si riprenda presto. Mi dispiace non volevo, ho sbagliato, lo so che ho sbagliato. [Groenewegen a NOS Sport]