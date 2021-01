La stagione 2021 sta per iniziare e, ormai, le squadre sono al completo con i ritiri già programmati. Come un fulmine a ciel sereno, però, Marc Hirschi - una delle rivelazioni del 2020 - lascia il suo team, la ex Sunweb che in questa annata si chiamerà team DSM. A comunicarlo proprio la squadra tedesca che ha informato, tramite i social, della rescissione avvenuta con il corridore svizzero. Una vera e propria sorpresa, considerando quanto di buono fatto dal classe '98 che ha vinto la 12a tappa del Tour de France (conquistando anche il premio di supercombattivo dell'edizione), la Freccia Vallone e la medaglia di bronzo ai Mondiali di Imola.

Marc Hirschi era arrivato alla Sunweb nel 2018, dopo la chiusura del Team BMC, cominciando così un'incredibile progressione che l'ha portato all'esplosione nel 2020. Da ricordare, inoltre, il suo successo ai campionati mondiali di Innsbruck, dove conquistò l'oro nella prova Under 23. Per lui anche tre medaglie agli Europei da Under 23 (bronzo nel 2017 e oro nel 2018) e da Juniores (a crono nel 2016).

Dietro questa separazione, ovviamente, l'accordo con un altro team anche se non si conosce ancora la prossima destinazione dell'elvetico, indicato dagli addetti ai lavori come uno dei protagonisti in senso assoluto nelle prossime stagioni per Classiche e Mondiali.

