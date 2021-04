fa anche 148. Cavendish si è sbloccato e, dopo tre anni senza vittoria, ora non si vuole più fermare. Seconda vittoria consecutiva per il corridore della Deceuninck Quick Step che ha conquistato anche Greipel (altro corridore che cerca un sigillo che manca ormai da due anni). Splendido il treno della Deceuninck Quick Step con Archbold e Hodeg a lanciare alla perfezione Cavendish che, a questo punto, diventa il 9° corridore più vincente di sempre nel ranking all-time. Ci saranno altre occasioni per Cannonball che spera di raggiungere presto Francesco Moser all'8° posto. Dopo aver fatto 147,. Cavendish si è sbloccato e, dopo tre anni senza vittoria, ora non si vuole più fermare. Seconda vittoria consecutiva per il corridore dellache ha conquistato anche il traguardo di Alanya davanti a Philipsen, Aniolkowski, Halvorsen e(altro corridore che cerca un sigillo che manca ormai da due anni). Splendido il treno della Deceuninck Quick Step cona lanciare alla perfezione Cavendish che, a questo punto, diventa ilnel ranking all-time. Ci saranno altre occasioni perche spera di raggiungere prestoall'8° posto.

Cavendish non si ferma più: rivivi la sua doppietta

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 9° in questa speciale classifica.

La top 10 di tutti i tempi

Corridori Successi* 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. Sean Kelly 156 5. André Greipel 156 7. Alessandro Petacchi 153 8. Francesco Moser 151 9. Mark Cavendish 148 10. Freddy Maertens 147

*statistiche CaféRoubaix

E ci sono ancora 3 tappe con un potenziale arrivo in volata per aumentare il proprio bottino. Quante altre vittorie conquisterà Mark Cavendish? Il corridore della Deceuninck ci riproverà poi al Tour per cercare di battere il record di Merckx? Ora che si è sbloccato, siamo sicuri che riuscerà a vincere ancora. Molto più difficile il secondo discorso, anche perché il team belga punterà su Sam Bennett al Tour. L'irlandese, tra l'altro, ha vinto la maglia verde dell'ultima edizione, rompendo il dominio di Peter Sagan.

Cavendish: "Vogliamo vincere ancora. Magari con Jakobsen"

