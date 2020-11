Appena terminata la stagione si comincia ovviamente a pensare all’anno prossimo. Il ciclismo è sempre in fermento, con il mercato che incombe. Tantissimi i trasferimenti che stanno arrivando in questi giorni, molte le ufficialità che ci saranno nelle prossime ore. Sono però ancora diversi i corridori italiani che si ritrovano senza un contratto in vista del 2021, con il proprio in scadenza a dicembre. Nomi anche di spessore come quelli di Fabio Aru, del campione del mondo a cronometro Filippo Ganna e del campione europeo Giacomo Nizzolo. In corso ovviamente ci sono moltissime trattative e sicuramente gli accordi arriveranno a breve. Andiamo a scoprire gli azzurri che al momento sono senza squadra in vista della prossima stagione.