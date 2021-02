Ciclismo

Ciclismo - I segreti del Muro de Huy: parla van der Breggen che ci ha vinto per 6 volte di fila

CICLISMO - Come fare per vincere la Freccia Vallone? Abbiamo chiesto alla ciclista più forte del mondo (ha appena vinto il Mondiale) e quella con più esperienza sul Muro de Huy finale. Chi meglio di lei per spiegarci le difficoltà di questa corsa. Anna van der Breggen che ha vinto la Freccia consecutivamente dal 2015 al 2020.

00:02:56, 4 Visualizzazioni, un' ora fa