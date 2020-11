Ian Stannard ha annunciato il proprio ritiro. Il ciclista britannico ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a causa dell’artrite reumatoide : ha combattuto per tanto tempo contro questa patologia, che lo ha sicuramente debilitato a livello prestazionale, e a 33 anni ha detto basta . Stiamo parlando di un fedelissimo gregario di Chris Froome , visto che ha accompagnato il keniano bianco in ben cinque successi nei Grandi Giri, ed è stato capitano del vecchio Team Sky (ora Ineos Grenadiers) nelle corse sul pavé.

"Dover lasciare in questo modo è una delusione, ma è chiaramente la decisione giusta per la mia salute e la mia famiglia. Quest’anno abbiamo studiato tutte le opzioni per affrontare la mia condizione e la squadra mi è stata accanto in ogni momento di questo percorso. Durante il lockdown ho iniziato a sperare che avrei potuto gestire il problema, ma appena sono riprese le corse ho capito che il mio corpo non sarebbe stato in grado di ritornare al livello necessario”.