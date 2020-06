Dal nostro partner OAsport.it

Dovremmo aspettare ancora tre giorni prima di avere il calendario ufficiale UCI per quanto concerne la stagione 2020. Mancano ancora alcuni pezzi del puzzle da incastonare, in particolar modo per quanto concerne le corse italiane. Secondo quanto riporta Tuttobiciweb, sono proprio le due classiche principali del Bel Paese, Milano-Sanremo e Giro di Lombardia, uno dei motivi per cui ancora cui si è deciso di temporeggiare ancora per qualche dì.

Dato che il Campionato Italiano, che inizialmente sembrava dovesse slittare addirittura a novembre, si svolgerà, invece, il 22 e il 23 di agosto, per la Milano-Sanremo sfuma la possibilità di collocarsi in quel weekend. Visto che la settimana seguente è già piena zeppa di appuntamenti, tra cui anche gli Europei, la Classicissima sembrerebbe destinata a trovare il suo spazio sabato 15 agosto, nel giorno di Ferragosto.

Il Lombardia, invece, dovrebbe tenersi la settimana precedente, l’8 di agosto. Questo poiché a metà mese si svolgerà anche il Giro del Delfinato e mettere una gara come la Classica delle Foglie Morte, adatta a grimpeur e passisti-scalatori, in contemporanea con una corsa a tappe che dovrebbe avere al via diversi tra i corridori che, in seguito, cercheranno di fare classifica al Tour, rischia di essere controproducente.

