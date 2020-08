Dal nostro partner OAsport.it

Secondo caso di positività al Covid-19 nel World Tour di ciclismo. Dopo l’elvetico Silvain Dillier, proprio in prossimità della ripartenza con le Strade Bianche, questa volta è toccato al canadese Hugo Houle. Il 29enne si è raccontato a La Presse.ca chiarendo di essere asintomatico e che non si capacita su dove abbia potuto riscontrare il virus. Le sue parole:

È sicuramente accaduto durante i trasferimenti o in albergo. Se non fossi un ciclista professionista non avrei dovuto sottopormi ad alcun test e non mi sarei neppure accorto di avere il coronavirus. Non ho alcun sintomo, quindi niente febbre, tosse, dolore ai polmoni e alle anche, neppure perdita di appetito. Al momento non sono preoccupato, ma di certo non faccio festa.

L’obiettivo per l’uomo dell’Astana è ovviamente superare il prima possibile quest’ostacolo per tornare in gara, con gli occhi puntati verso il Giro d’Italia di ottobre.

