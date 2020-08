Il ciclismo riparte da Wout Van Aert che a 25 anni, col suo bel nome fiammingo e 3 Mondiali di cross, vince la Strade Bianche alla maniera dei grandi: scattando sull'ultimo sterrato di una classica modernamente antica. Sul podio della prima settimana Fernando Gaviria, il paziente zero del ciclismo, e Remco Evenepoel che vince dappertutto nel suo viaggio verso i Monumenti d'Italia.

D’estate le stelle ardono in volo, cadendo sui calanchi delle Crete Senesi. D’estate le Strade Bianche sono polvere di stelle e le bici assaggiano il sale della terra e i campioni esprimono traguardi di desideri. Quello di Wout Van Aert s’è avverato sabato 1° agosto, il giorno della rinascita del ciclismo dalla cenere astrale. L’ha detto alla luna in uno spazio di crete e biancane, di vini e diamanti, querce e cipressi. L'ha fatto alla Strade Bianche, dove pedalare è esercizio di cosmogonia.

Corridore della settimana: Wout Van Aert

Sul podio virtuale della settimana c’è Fernando Gaviria, il paziente zero del ciclismo che vince, più che simbolicamente, la prima volata del nuovo giorno. Uno strappo netto di chi aveva bisogno di levarsi dalla ruota un peso virale, uno sprint feroce e senza squadra, con 3 suoi gregari esclusi dalla corsa per protocollo sicurezza, sul secondo traguardo di tappa della Vuelta a Burgos. Al secondo posto della settimana c'è già Remco Evenepoel che proprio a Burgos, dopo San Juan e Algarve, vince la terza corsa a tappe dell’anno in altrettante pedalate del suo ciclismo di formazione.

Il paziente zero del ciclismo, lo sprinter colombiano Fernando Gaviria, vince la prima grande volata del ritorno alle corse alla Vuelta a Burgos. Credit Foto Getty Images

Il corridore della settimana è però Wout Van Aert col suo nome fiammingo, e il suo successo alla Strade Bianche viene da un amore infinito per il ciclocross, dai 3 titoli mondiali consecutivi nel fango del Nord e da un conto in sospeso con la corsa più amata dai signori delle classiche: due volte terzo prima di vincerla alla Cancellara. Prima di vincerla così.

Azione della settimana: Lo scatto delle Tolfe

Wout Van Aert è scattato dove scattano i classicisti, ovvero sull’ultimo degli 11 settori sterrati, l’ultimo di 63 chilometri bianchi. Lì la strada sale fino al 18% delle Tolfe e solo il primo mangia polvere di stelle. Wout Wan Aert ha sferrato un attacco di 1’25” a una media di 595 watt e ha vinto alla maniera dei grandi - a braccia alzate per distacco sul traguardo di Siena nel Campo - perché di questo ciclismo sarà uno splendido campione. Per qualche tempo annerito dal suo gemello del cross Mathieu Van der Poel, il venticinquenne belga ha già mostrato doti straordinarie tra le Fiandre e la Roubaix, e per poco l'anno scorso non soffia ad Alaphilippe la Milano-Sanremo, che di certo ha soffiato a Trentin.

Dato della settimana: 100 giorni di corse a eliminazione

La prima statistica del ciclismo d'agosto è la dura legge della gara a eliminazione. Non è invero un’assoluta novità di inizio stagione perché spesso si vedono campioni inghiottiti dalla Milano-Sanremo, però oggi sarà un dato certo di scenari mutevoli e campioni dispersi. Così Julian Alaphilippe, che l’anno scorso iniziò qui la sua campagna d’Italia, è sparito nella polvere di creta insieme a Sagan e Van der Poel, mentre Nibali ha vissuto un inferno bianco di cadute e forature.

Julian Alaphilippe, che nel 2019 aveva iniziato alla Strade Bianche una trionfale campagna d'Italia, si ritira a metà corsa. Credit Foto Getty Images

Foto della settimana: la bianca iridata di Annemiek Van Vleuten

C’è il sorriso della più forte sotto una maschera di terra e sudore. La campionessa del mondo Annemiek Van Vleuten ha vinto la Strade Bianche con una rimonta infinita di 60 chilometri. Bellissima come la forza della donna, faticosa come la lunga corsa del ciclismo femminile prima di diventare (finalmente) World Tour.

La campionessa del mondo Annemiek Van Vleuten del Team Mitchelton Scott vince la Strade Bianche 2020. Credit Foto Getty Images

