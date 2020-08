Dal nostro partner OAsport.it

Arrivano buone novità sullo stato di salute di Fabio Jakobsen, lo sfortunato ciclista finito in ospedale dopo una brutta caduta rimediata al Giro di Polonia. Il belga era stato indotto in coma farmacologico e si era sottoposto a un’operazione chirurgica di ben cinque ore, poi venerdì scorso era stato risvegliato. Si è temuto il peggio per il 23enne, il quale ha riportato bruttissime ferite soprattutto al volto e al petto.

I segnali confortanti sono confermati dal dottore Yvan Van Mol, medico sociale della Deceuninck-Quick Step:

È pienamente cosciente. Non può ancora parlare, ma comunica correttamente scrivendo dei messagi. Penso sarà pronto per essere trasferito nei Paesi Bassi alla fine della prossima settimana. Quello che al momento ci preoccupa ancora sono i danni estetici e i possibili problemi ai muscoli intorno alla bocca. Ma considerato la gravità dell’incidente, sta molto bene

Fabio Jakobsen potrà essere ancora un ciclista? Il medico spiega a Sporza:

Penso che possa essere di nuovo un ciclista, anche se chiaramente non mi azzardo al momento a darlo per certo

