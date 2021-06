Ciclismo

Ciclismo - Il momento dell'attacco di Rémi Cavagna: qui ha vinto la maglia tricolore

CICLISMO - All'altezza dell'ultimo giro, si è capito che dal gruppo non si sarebbe più potuto rimontare. Ecco che Rémi Cavagna non ha più aspettato Alaphilippe ed è partito secco a 14 km dall'arrivo. Nessuno è riuscito a riprenderlo. Non avrà vinto la prova a cronometro, ma si è vendicato prendendo la prova su strada.

00:00:59, 15 minuti fa