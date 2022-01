Grave incidente per Egan Bernal! Il vincitore del Giro d'Italia 2021 si stava allenando sulle strade di casa, a Gachancipà, e si è scontrato contro un pullman parcheggiato a bordo strada mentre provava la bici da cronometro. La Ineos Grenadiers, formazione nella quale milita l'ultima maglia rosa, ha rilasciato un comunicato stampa nel quale è stato confermato che Bernal, che sta affrontando un training camp vicino alla sua città natale, è stato scortato in ospedale dal personale medico della squadra ed era cosciente all'arrivo.

Secondo quanto riportato dall'ospedale colombiano La Sabana, Bernal si dovrà sottoporre ad un intervento chirurigo in seguito alla frattura del femore, della rotula e ad un trauma cervicale. In un primo momento si pensava che se la sarebbe potuta cavare con qualche escoriazione, ma purtroppo non è stato così.

La polizia stradale ha fornito una prima spiegazione dell'incidente: Bernal sarebbe finito contro un bus che si era fermato a bordo strada per far scendere un passeggero. Dinamica che viene avvalorata dalle foto diffuse sul web, dalle quali si vede chiaramente quanto sia stato forte l'impatto con il veicolo.

