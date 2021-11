off season, ma gli occhi sono già puntati sull'annata che verrà. E se nei giorni scorsi Vuelta a San Juan, che torna in calendario dopo dal 30 gennaio al 6 febbraio 2022 e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale si prevede la partecipazione di corridori importanti, come quel Peter Sagan la cui presenza è stata confermata dagli stessi organizzatori. Non ci sono ancora stati annunci, ma la corsa potrebbe essere anche il teatro del debutto stagionale di Filippo Ganna ed Elia Viviani. Il grande ciclismo su strada è nel pieno della sua, ma gli occhi sono già puntati sull'annata che verrà. E se nei giorni scorsi la presentazione del Giro d'Italia ha giustamente monopolizzato l'attenzione generale, è tempo di pensare anche alle corse più vicine nel tempo e che scandiranno le prime settimane del calendario. Tra queste c'è la, che torna in calendario dopo la dolorosa cancellazione del 2021 a causa della pandemia Covid. La gara a tappe argentina è in programmae a pochi giorni dalla presentazione ufficiale si prevede la partecipazione di corridori importanti, come quella cui presenza è stata confermata dagli stessi organizzatori. Non ci sono ancora stati annunci, ma la corsa potrebbe essere anche il teatro del debutto stagionale died

I due erano tra i corridori più attesi in Argentina anche lo scorso gennaio e dodici mesi più tardi, se le indiscrezioni saranno confermate, pedaleranno in Sudamerica da compagni di squadra. Il veronese ritroverà il compagno di Nazionale condividendo con lui anche la casacca della Ineos Grenadiers, tornando a difendere i colori dello squadrone britannico dopo l'esperienza nel triennio 2015-2017 con l'allora Team Sky. Ganna è stato già protagonista in passato alla Vuelta a San Juan, chiudendo due volte secondo in classifica generale: nel 2018 (in maglia UAE Emirates) dietro a Oscar Sevilla e nel 2020 dietro a Remco Evenepoel, altro nome di punta atteso in Argentina. Una presenza per Viviani alla corsa, nel 2017 e con sensazioni contrastanti. L'ex corridore della Cofidis chiuse tre volate al secondo posto, due volte battuto da Gaviria e una da Boonen, prima di ritirarsi nella quinta tappa.

