Gli allenamenti in quota. Sono una modalità di allenamento svolta soprattutto dai big, che vogliono ottenere prestazioni più importanti in altitudine e favorire l'ossigenazione del sangue prima di grandi sforzi. Vincenzo Nibali è uno che spesso va ad allenarsi in quota prima di un Grande Giro per poi essere performante a certe altitudini. Richard Carapaz, l'ecuadoriano della Ineos Grenadiers, ha però portato questo tipo di allenamento all'estremo. Il vincitore del Giro d'Italia 2019, infatti, ha scalato il vulcano Cotopaxi, arrivando a quota 4800 metri.